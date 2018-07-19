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حادث مأساوي في مصر يقتل 12 شخصا ويصيب 28 آخرين

أخبار العالم العربي

حادث مأساوي في مصر يقتل 12 شخصا ويصيب 28 آخرين
AFP
حادث في مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس عن مقتل 12 مواطنا، وإصابة 28 آخرين بحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالاسمنت.

وأوضحت الوزارة أن السيارة اصطدمت بسيارة أخرى وبمنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا.

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وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات مختلفة.

ولفت مجاهد إلى أن الإصابات تمثلت في الارتجاج الدماغي ونزيف المخ والبطن، وكسور الحوض والأضلاع والقدم، والجروح القطعية والكدمات والسحجات في أماكن متفرقة من أجساد المصابين.

وأشار مجاهد إلى أن حالة المصابين الصحية تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، مؤكدا أنهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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