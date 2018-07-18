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مصر.. قطار يخرج عن القضبان دون وقوع إصابات

أخبار العالم العربي

مصر.. قطار يخرج عن القضبان دون وقوع إصابات
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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خرج قطار من القطارات المتجهة من محافظة دمياط إلى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن القضبان بعد تحركه لمسافة بسيطة، مما تسبب في تعطل القطار وتأخر الرحلة.

وتجمع الأهالي، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة الواقعة، وتبين عدم وجود مصابين، كما تم أخذ أقوال شهود العيان حول الواقعة.

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تم إخطار مسئولي هيئة السكة الحديد، وتبين أن خروج القطار بسبب عطل في التحويلة، يحتاج إلى إصلاح عاجل كي لا تتكرر الواقعة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد المصرية، تأخير قطار رقم ٩٩٤ ركاب دمياط القاهرة نتيجة سقوط عجلة البوجى من إحدى العربات الفوارغ من القطار، في أثناء دخوله محطة دمياط لعمل مناورة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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