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استهداف موكب نائب الرئيس اليمني في محافظة مأرب

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استهداف موكب نائب الرئيس اليمني في محافظة مأرب
@alimohsnalahmar
نائب الرئيس اليمني خلال لقاءه بالقيادات العسكرية لمحافظة البيضاء
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أفاد مراسل RT، مساء الأربعاء، باستهداف موكب نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح.

وقال مراسلنا إن لغما انفجر بالقرب من موكب نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح.

وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل الملحق العسكري بالسفارة اليمنية في البحرين، وعدد من القيادات التي كانت برفقته، فيما لم يصب نائب الرئيس.

وصرح مصدر عسكري أن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي نجا من محاولة اغتيال في محافظة مأرب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسحتها التي تشرف عليها الحكومة اليمنية في عدن، إن نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بعث ببرقية عزاء ومواساة إلى محمد صالح أحمد الأحمر في مقتل نجله العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري في سفارة اليمن لدى مملكة البحرين.

إلى ذلك، نشر نائب الرئيس اليمني تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شدد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود ومواصلة السير حتى استكمال تحرير البيضاء ورفع المعاناة عن أبناء المحافظة التي خلفها الحوثيون خلال السنوات الماضية والعمل على تنفيذ الخطط العسكرية والاطلاع على الجاهزية القتالية وتفقد أحوال المقاتلين.

كما أكد في تغريدة ثانية أن استكمال تحرير المحافظة قادم لا محالة في إطار تحرير اليمن وبناء دولته الاتحادية.

وجاءت تصريحات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إثر لقائه بالقيادات العسكرية لمحافظة البيضاء (قانيه وناطع) لمناقشة المستجدات الميدانية.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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