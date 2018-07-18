مصر تنقذ "ساحرا تركيا" من الموت

يخضع الساحر التركي الشهير، ذو الأصول الإيرانية عارف غفور، للعلاج في أحد مستشفيات القاهرة، للحصول على ترياق ينقذ حياته بعد أن لدغته أفعى.

وصرح مسؤول بالسفارة التركية في القاهرة، بأن غفور لدغته أفعى أثناء تحضيره لاحتفال في مدينة أنطاليا التركية.

وأوضح المسؤول التركي أنه تم نقل غفور إلى مستشفى في القاهرة، مشيرا إلى أن مسؤولين بالمستشفى، أكدوا أنه في حاجة لمصل موجود بمصر ليواجه سم الأفعى.

وأضاف أن الخارجية التركية تدخلت لدى الجانب المصري لتجاوز عقبة التأشيرة التي تحتاج إلى وقت، وبالفعل تم نقل غفور إلى مستشفى قصر العيني في القاهرة عقب موافقة الجانب المصري.

المصدر: وكالات