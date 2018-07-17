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العبادي: وجهنا بضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات وبتلبية ما يمكن

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العبادي: وجهنا بضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات وبتلبية ما يمكن
Reuters
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته وجهت قوات الأمن بسلامة المواطنين والممتلكات، وطالب المتظاهرين بالتعاون مع السلطات لكشف المندسين داخل الاحتجاجات.

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وقال العبادي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "نؤكد على أهمية حماية المتظاهرين وحفظ الأمن في عموم البلاد. وجهنا القوات الأمنية بالحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف العبادي: "نتابع مطالب المتظاهرين باهتمام، ووجهنا بتلبية ما يمكن تلبيته في الوقت الحاضر، والحكومة بحاجة إلى تعاون كبير مع المواطن لمواجهة الفاسدين".

وشدد العبادي على "أهمية حماية المتظاهرين وحفظ الأمن في عموم البلاد"، موضحا: "نحن مع التظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة شرط أن لا تتحول لممارسة العنف".

ودعا العبادي المتظاهرين إلى "التعاون مع الحكومة في كشف المندسين ومن يستهدف الأمن العام".

وأوضح العبادي أن "الأمن في العراق تحقق بعد تضحيات كبيرة ولا يمكن التفريط به"، فيما دعا "السياسيين إلى "تحمل مسؤولياتهم إزاء حفظ أمن البلد واستقراره".

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، لا سيما في جنوب البلاد، منذ عدة أيام، مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

وشابت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 8 قتلى و56 جريحا بين المدنيين، وحوالي 260 مصابا من قوات الأمن، وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة، وتتهم السلطات العراقية "محرضين" بتصعيد التوتر في البلاد.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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