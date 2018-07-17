ما قصة ظهور سيارة صدام حسين الـ"بنتلي" النادرة في الولايات المتحدة

نشر موقع أمريكي صورا ومقطع فيديو يظهر الـ"بنتلي" Bentley النادرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "Detroit Free Press" الأمريكية، فإن السيارة عرضت بمعرض "Concours d'Elegance" للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي، وهي سيارة فريدة من نوع بنتلي "Bentley" موديل 1958.

وقالت المتحدثة لووان هموند من موقع درايفينغ ذو نايشون دوت كوم، "نرى في الفيديو صور السيارة كما كانت أثناء العثور عليها لا مقاعد لا دواليب، طلقات نارية عدة"، مبينة أنها سيارة بنتلي موديل 1958، تم تصنيع 31 سيارة من هذا النوع فقط وهي الوحيدة التي تم شراؤها من قبل عائلة ملكيّة.

Saddam Hussein’s 1958 Bentley stars at Concours d'Elegance of America https://t.co/zpzpo5eVat — Detroit Free Press (@freep) 11 июля 2018 г.

وأضافت "تم تسليمها للعائلة الملكية في العراق في مارس 1958 وبقيت بعهدتها 10 سنوات.

وقالت هموند إن السيارة ظهرت بعد ذلك في أحد أفلام السينما الذي تطرق إلى قصة العائلة المالكة العراقية، لكن بعد صدور الفيلم أرسل صدام حسين أعوانه لشراء السيارة لأنه كان من مقتني السيارات الفريدة.

وأكدت المتحدثة أن صاحبها رفض بيعها فقام الرئيس العراقي الراحل بمصادرتها بالقوة وضمها إلى مجموعته، لافتة إلى أنه وبعد سقوط النظام العراقي تعرضت السيارة لأضرار كبيرة.

وأشارت إلى أن الشخص الذي تمكن من استرداد السيارة ونقلها إلى كندا وحاول ترميمها لكنه واجه صعوبات جمة لإيجاد قطع غيار أصلية فقام ببيعها إلى شركة فنتج موتر ووكس التي قامت بترميمها لمدة سنة كاملة.

المصدر: "السومرية نيوز"