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رغد صدام حسين تعلق على الاحتجاجات في جنوب العراق

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تعلق على الاحتجاجات في جنوب العراق
Globallookpress
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نفت رغد صدام حسين كريمة الرئيس العراقي الراحل، تغريدة نسبت إليها على موقع تويتر بشأن تحريضها على الاحتجاجات في جنوب البلاد وشن هجمات على الأحزاب المؤيدة لإيران في بلادها.

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وجاء في التغريدة التي نسبت زورا لها، أن رغد صدّام حسين تحرض المحتجين في العراق على متابعة احتجاجاتهم ومهاجمة الأحزاب العراقية المدعومة من إيران.
لكن رغد صدّام حسين أكدت أن "الحساب الذي نشر التغريدة هو حساب وهمي مزيف" ولا يمت بأي صلة لها.

وأوضحت اليوم الثلاثاء أنها "لم تدل بأي تصريح بشأن الاحتجاجات في مدن جنوب العراق" لا من قريب ولا من بعيد.

المصدر: السومرية

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