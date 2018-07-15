العراق.. مقتل متظاهرين اثنين إثر اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة السماوة جنوب البلاد

لقي متظاهران عراقيان، مساء الأحد، حتفيهما إثر اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة السماوة جنوبي العراق.

وحظرت قوات الأمن العراقية، الأحد، التجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوب العراق، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، بحسب مسؤول حكومي.

واتسع نطاق الاحتجاجات في محافظات المثنى والبصرة وميسان والديوانية وذي قار ما أوقع قتيلين وجرحى.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة المثنى، حارث لهمود إن قوات الأمن فرضت حظرا للتجوال في مدينة السماوة، بسبب الاحتجاجات.

وأضاف لهمود أن المتظاهرين اقتحموا ديوان المحافظة (مقر الحكومة المحلية)، وأضرموا النيران في مقار أحزاب الدعوة والفضيلة وبدر والحكمة، دون حديث عن وقوع إصابات.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن الهدوء يسود وسط المدينة حاليا، بعد أن بدأ سريان قرار الحظر.

والبصرة مهد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ يوم الأحد الماضي، تطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية مثل الماء والكهرباء وفرص العمل.

واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، علما أنها حذرت، الأسبوع الماضي، من "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم.

المصدر: وكالات