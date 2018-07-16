سلطان هندي يتبرع لمصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، سلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين، وشقيقه الأمير قصي وجهي الدين، حيث تبرع الأخير بـ10 ملايين جنيه لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن السيسي رحب بسلطان البهرة، مؤكدا العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة.

ووجه الرئيس المصري الشكر لسلطان البهرة على الجهود التي يبذلها خلفا لوالده في ترميم المساجد الأثرية ومقامات آل البيت في مصر، وكذلك أنشطة الطائفة الخيرية المتنوعة.

وأوضح متحدث الرئاسة أن سلطان البهرة قدم مساهمة مالية في صندوق تحيا مصر تقدر بـ10 ملايين جنيه.

المصدر:المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية