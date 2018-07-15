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المتظاهرون العراقيون يحاصرون مبنى مجلس المحافظة بميسان

أخبار العالم العربي

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 حاصر المئات من متظاهري محافظة ميسان، جنوب شرق العراق، مبنى مجلس المحافظة، إحتجاجاً على تردي الخدمات العامة وعدم توفر المياه الصالحة للشرب وانقطاع الكهرباء.

وتتعرض غالبية المدن والمناطق العراقية لأزمة حادة في مياه الشرب، بعد أن شحت مياه نهري دجلة والفرات كثيرا بسبب السدود التي أقامتها تركيا على النهرين.

وقال صحافيون تواصلوا مع  RT إن "المتظاهرين تمكنوا قبل ساعات من محاصرة مبنى مجلس المحافظة".

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وأشارت معلومات، غير مؤكدة ، إلى حرق متظاهرين آخرين مبنى مدير قضاء المجر الكبير التابع لمحافظة ميسان.

وفي حديث لـRT "، قال أحد المتظاهرين، واسمه محمد الموسوي، كان موجودا بالقرب من مبنى مجلس المحافظة، إن السلطات المحلية والاتحادية في العراق، تسخر من المتظاهرين وتخدعهم.

وشدد على أن السلطات لا تنفذ مهامها بالشكل المطلوب ولا تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين ولا ترغب القيام بذلك.

ويظهر في الفيديو الذي وصل لـRT تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس محافظة ميسان إحتجاجاً على عدم تجاوب السلطات المعنية مع المواطنين، بحسب المتظاهرين.

المصدر:  RT

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