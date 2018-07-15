إعداد حافلات لنقل المسلحين من درعا إلى شمال سوريا

جرى إعداد حافلات اليوم الأحد في مدينة درعا، لإخراج المسلحين الرافضين للمصالحة مع أسرهم من محافظة درعا.

وأفادت وكالة "سانا" أنه تم تجهيز عدد من الحافلات تقل العشرات من المسلحين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى شمال سوريا.

وأفاد ناشطون أن المسلحين وأفراد أسرهم يصعدون إلى الحافلات التي وصلت لنقل المسلحين غير الراغبين في تسوية أوضاعهم مع مئات من أفراد أسرهم.

ووفق الناشطين فإن أكثر من 400 شخص خرجوا حتى الآن، على متن 9 حافلات تجمعت عند أطراف مدينة درعا، تمهيدا لانطلاقها إلى الشمال، ومن المرتقب أن يصل عدد الحافلات إلى 20 حافلة.

ويجري تفتيش المسلحين والتحقق من هوياتهم من قبل قوات الأمن السورية، بوجود الشرطة العسكرية الروسية وفريق من الهلال الأحمر.

وتم الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم المجموعات الإرهابية في مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش السوري وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق.

وبدأت المجموعات المسلحة في درعا البلد أمس السبت بتسليم أسلحتها الثقيلة حيث سلمت دبابة وعربة مصفحة وعربة بريطانية الصنع ومدفعا ثقيلا وقواذف وحشوات صاروخية وقواذف “ب 10” وأجهزة رؤية ليلية ونهارية تركب على الدبابات وعربات الـ (بي ام بي) وأجهزة اتصال حديثة إضافة إلى كمية من الذخائر المتنوعة.

المصدر: وكالات