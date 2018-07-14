رئيس الوزراء العراقي يصدر 7 قرارات بشأن مطالب المتظاهرين

أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، 7 قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حلّ مجلس إدارة مطار النجف.

وقال مصدر مطلع للـ"سومرية نيوز" إنه على ضوء تواصل رئيس الوزراء حيدر العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، أصدر 7 قرارات.

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وأضاف المصدر أنه تقرر إطلاق تخصيصات لمحافظة البصرة 3.5 ترليون دينار فورا.

وأشار إلى أنه تقرر أيضا استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، مفيدا بأنه تقرر زيادة الإطلاقات المائية وبالأخص إنصاف محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوب الأنهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الأمنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية.

ولفت إلى أنه سيتم توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء بقطاعات السكن والمدارس والخدمات.

كما أكد أنه تقرر إطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية.

وصرح المصدر أيضا أن رئيس الوزراء العراقي قرر حل مجلس إدارة مطار النجف.

المصدر: "السومرية نيوز"