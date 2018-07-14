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اليمن.. الحوثيون يستهدفون معسكرا للحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ باليستي

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اليمن.. الحوثيون يستهدفون معسكرا للحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ باليستي
الإعلام الحربي الحوثي
اليمن.. الحوثيون يستهدفون معسكرا للحرس الوطني السعودي في نجران بصاروخ بالستي
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أفاد مراسل RT في اليمن بأن القوة الصاروخية للحوثيين استهدفت يوم السبت معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران، جنوبي البلاد، بصاروخ باليستي.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر في القوة الصاروخية إن الصاروخ أصاب هدفه، مشيرا إلى أن دوي انفجار سمع وسط معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان يحلق نحو مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأشار تركي المالكي إلى أن العمل العدائي الحوثي يثبت استمرار تورط إيران بدعم أنصار الله بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.

المصدر: RT + صحيفة "الرياض"

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