اختطاف موظفين اثنين من العاملين في حقل الشرارة النفطي بليبيا

أعلن عاملون بحقل الشرارة النفطي العملاق في ليبيا، أن جماعة مجهولة اختطفت في وقت مبكر من يوم السبت، موظفين اثنين في هذا الحقل النفطي، أحدهما أجنبي، في هجوم شنته على منشأة بالحقل.

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وقال أحد المهندسين إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي.

ويأتي هذا الحادث عقب إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، ملغيا قراره السابق بإغلاقها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أن "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة" في طرابلس، مؤكدا سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي.

بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس في وقت سابق من اليوم السبت، رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ تصدير النفط في "راس لانوف، والسدرة، والزويتينة، والحريقة". وأكدت المؤسسة إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

المصدر: وكالات