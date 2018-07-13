الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة سورية مسيرة بصاروخ "باتريوت" في المنطقة المنزوعة السلاح

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أسقط طائرة مسيرة سورية بصاروخ من نوع "باتريوت" في المنطقة المنزوعة السلاح.

A short while ago, the Patriot aerial defense system launched a missile towards a Syrian UAV flying over the demilitarized zone. The UAV was most likely intercepted — IDF (@IDFSpokesperson) 13 июля 2018 г.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه أطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سوريا، اقتربت من مواقع إسرائيلية.

Initial report: A Patriot missile was launched towards a UAV that approached Israel from Syria. More details to follow. pic.twitter.com/mIY45Xrjyg — IDF (@IDFSpokesperson) July 13, 2018

وأفادت القوات الإسرائيلية في تغريدة على "تويتر"، بأن الجيش سيواصل العمل ضد محاولات انتهاك اتفاقية عام 1974 والتهديدات المتكررة للسيادة الإسرائيلية أو المدنيين.

The IDF will continue to operate against attempts to violate the 1974 Separation of Forces Agreement and threats to Israeli sovereignty or civilians — IDF (@IDFSpokesperson) 13 июля 2018 г.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان مشابه للجيش الإسرائيلي، قال فيه إن صافرات الإنذار أطلقت في مناطق الجولان وغور الأردن، على خلفية اعتراض صاروخ باتريوت لطائرة مسيرة اقتربت من داخل الحدود السورية.

المصدر: وكالات