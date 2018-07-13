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الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة سورية مسيرة بصاروخ "باتريوت" في المنطقة المنزوعة السلاح

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة سورية مسيرة بصاروخ
Reuters Ronen Zvulun
جندي إسرائيلي في مرتفعات الجولان - أرشيف
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أسقط طائرة مسيرة سورية بصاروخ من نوع "باتريوت" في المنطقة المنزوعة السلاح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه أطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سوريا، اقتربت من مواقع إسرائيلية.

وأفادت القوات الإسرائيلية في تغريدة على "تويتر"، بأن الجيش سيواصل العمل ضد محاولات انتهاك اتفاقية عام 1974 والتهديدات المتكررة للسيادة الإسرائيلية أو المدنيين.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان مشابه للجيش الإسرائيلي، قال فيه إن صافرات الإنذار أطلقت في مناطق الجولان وغور الأردن، على خلفية اعتراض صاروخ باتريوت لطائرة مسيرة اقتربت من داخل الحدود السورية.

المصدر: وكالات

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