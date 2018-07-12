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فيديو .. انفجار ضخم قرب مطار القاهرة!

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أكد وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، أن الانفجار الكبير الذي هز مساء اليوم الخميس منطقة قرب مطار القاهرة وقع في خزاني وقود خارج سورها.

ونفى المصري، في تصريح صحفي، الأنباء التي تحدثت عن تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في المطار، قائلا إنه لا يوجد وقف للرحلات وحركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

بدوره، أكد رئيس الشركة القابضة للملاحة الجوية في مصر، محمد سعيد، أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار مطار القاهرة، مبينة أن الحادث نجم عن حريق بخزانين للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق المطار الدولي.

وشدد سعيد على أن حركة الملاحة الجوية منتظمة في المطار ولا علاقة لها بالانفجار والحريق الناتج عنه.

من جانبه، أعلن التلفزيون المصري الرسمي أن وحدات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قرب مطار القاهرة.

ولم ترد حتى هذه اللحظة أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وأفاد شهود عيان وناشطون مصريون بأن انفجارا كبيرا سمع دويه في مختلف أنحاء العاصمة هز مساء اليوم منطقة قرب مطار القاهرة الدولي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + تويتر + رويترز

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