فيديو .. انفجار ضخم قرب مطار القاهرة!

أكد وزير الطيران المدني المصري، يونس المصري، أن الانفجار الكبير الذي هز مساء اليوم الخميس منطقة قرب مطار القاهرة وقع في خزاني وقود خارج سورها.

ونفى المصري، في تصريح صحفي، الأنباء التي تحدثت عن تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في المطار، قائلا إنه لا يوجد وقف للرحلات وحركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

بدوره، أكد رئيس الشركة القابضة للملاحة الجوية في مصر، محمد سعيد، أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار مطار القاهرة، مبينة أن الحادث نجم عن حريق بخزانين للمواد البترولية تابعين لإحدى شركات البتروكيماويات على طريق المطار الدولي.

وشدد سعيد على أن حركة الملاحة الجوية منتظمة في المطار ولا علاقة لها بالانفجار والحريق الناتج عنه.

من جانبه، أعلن التلفزيون المصري الرسمي أن وحدات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قرب مطار القاهرة.

ولم ترد حتى هذه اللحظة أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وأفاد شهود عيان وناشطون مصريون بأن انفجارا كبيرا سمع دويه في مختلف أنحاء العاصمة هز مساء اليوم منطقة قرب مطار القاهرة الدولي.

فيديو من خارج المطار يظهر فيه تصاعد السنة اللهب والدخان في محيط المطار وليس داخله#مطار_القاهرة#صوت_الانفجارpic.twitter.com/BMY46AUat9 — Egypt's Military News (@Egy_military) July 12, 2018

واضح ان فيه انفجار كبير جوه مطار القاهرة وربنا يستر pic.twitter.com/gK5KNClqc0 — Mohamed Samir (@MohamedSamir) 12 июля 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + تويتر + رويترز