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من هي.. أول بحرينية تقود طائرة حربية

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من هي.. أول بحرينية تقود طائرة حربية
wikipedia.org / Mike Freer - Touchdown-aviation
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شهدت البحرين أول تحليق بطائرة قتالية قادتها الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة لتصبح أول امرأة تقود طائرة حربية في تاريخ الطيران الملكي البحريني.

وقامت الشيخة عائشة، حفيدة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، بالإقلاع بطائرة "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية لتستمر الطلعة الجوية ساعة كاملة. وقد وصف رئيس الوزراء الأمر بأنه "حدث فريد وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة". 

من جهته، قال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن الشيخة عائشة سجلت إنجازاً في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني.

ويذكر أن الشيخة عائشة  اجتازت المرحلة التدريبية الشاقة في الطيران العسكري وتخرجت في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

// 26.06.2018 по тикету 15478

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