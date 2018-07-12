من هي.. أول بحرينية تقود طائرة حربية

شهدت البحرين أول تحليق بطائرة قتالية قادتها الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة لتصبح أول امرأة تقود طائرة حربية في تاريخ الطيران الملكي البحريني.

وقامت الشيخة عائشة، حفيدة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، بالإقلاع بطائرة "هوك" من قاعدة الشيخ عيسى الجوية لتستمر الطلعة الجوية ساعة كاملة. وقد وصف رئيس الوزراء الأمر بأنه "حدث فريد وإنجاز مشهود يجسد العزيمة وروح التحدي لدى المرأة البحرينية والإصرار على خدمة الوطن والذود عنه في أشد المجالات صعوبة".

من جهته، قال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين بأن الشيخة عائشة سجلت إنجازاً في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني.

الشيخة عايشة بنت راشد ال خليفة اول طياره حربية بحرينية .. pic.twitter.com/QZOurJIgHb — درع الجزيرة (@DER3_ALJAZEERA) July 11, 2018

ويذكر أن الشيخة عائشة اجتازت المرحلة التدريبية الشاقة في الطيران العسكري وتخرجت في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

#انجاز غير مسبوق للمرأة في #البحرين الشقيقة🇧🇭وبحضور صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء،الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة تقود طائرة حربية كأول بحرينية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني . pic.twitter.com/L6gR5aupcn — عبدالرحمن القحطاني (@abdulrahman_q0) July 11, 2018

المصدر: وكالة أنباء البحرين