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إيران ترسل معدات وأجهزة طبية إلى السعودية استعدادا لموسم الحج

أخبار العالم العربي

إيران ترسل معدات وأجهزة طبية إلى السعودية استعدادا لموسم الحج
Reuters Suhaib Salem
الكعبة
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أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية علي أصغر بيوندي، إرسال 52 طنا من الأدوية والمعدات الطبية إلى مدينة جدة السعودية وذلك استعدادا لاستقبالها الحجاج الإيرانيين الموسم المقبل.

وأوضح بيوندي، اليوم الخميس، على هامش ملتقى الفرق الطبية والصحية لجمعية الهلال الأحمر التي سترافق الحجاج الإيرانيين، بأنه تم إتمام كافة الاستعدادات لتقديم أفضل الخدمات لحج هذا العام.

وأضاف أن المعدات المرسلة شملت 400 نوع من الأدوية و300 صنف من الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن عملية تطعيم الحجاج الإيرانيين قد أنجرت بشكل كامل، كما أقيمت الدورات التدريبية للكوادر الطبية والقافلات.

وأشار بيوندي إلى إيفاد 82 ألف حاج إيراني إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة هذا العام، 51 بالمئة منهم سيدات و49 بالمئة رجال.

المصدر: فارس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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