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الإمارات ترفض مزاعم بإدارتها سجونا في اليمن

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الإمارات ترفض مزاعم بإدارتها سجونا في اليمن
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الإمارات ترفض مزاعم بإدارتها سجونا في اليمن
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رفضت الإمارات في بيان أصدرته الحكومة يوم الخميس، المزاعم التي تضمنها تقرير "منظمة العفو الدولية" بشأن إدارتها لسجون يمنية.

وشددت، في البيان، على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.

وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وقالت الحكومة الإماراتية في البيان، إنها اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن رافضة ما تضمنه بشكل قاطع كونه خالف الحقيقة والواقع.

وأفادت بأنها دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، وأنه سيتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون.

وبينت الحكومة أن أبو ظبي ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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