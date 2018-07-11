الترقب سيد الموقف في إدلب على وقع أنباء التحضير لاجتياحها

تعيش الفصائل المسلحة في إدلب شمالي سوريا، حالة من الترقب والبلبلة تحسبا لمعركة حاسمة قد تفرض عليها، وسط أنباء عن عملية وشيكة للجيش السوري في إدلب بعد انتهائه من تحرير درعا.

وتناقلت وسائل إعلام معارضة عن مصادر في إدلب أن قياديي المعارضة هناك أعلنوا النفير بين قواتهم ويحشدون لجبهة موحدة، قبل معركة مرتقبة مع الجيش السوري.

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وأشارت هذه المصادر إلى أنه علت بالتوازي مع ذلك في إدلب أصوات المنادين بضرورة إيجاد صيغة للتفاهم تجنب الشمال السوري شر القتال، وتحول دون تكرار سيناريو الغوطة ودرعا الذي بدأ بالمعارك وانتهى بالتسوية.

وسبق لمواقع معارضة وأكدت مؤخرا أن الجانب الروسي "نصح الفصائل المسلحة جنوب البلاد خلال المفاوضات بعدم الخروج إلى إدلب لأن المعركة هناك ستبدأ في أيلول المقبل وسيكون مصيرها كمصير الجنوب".

وفي هذا الصدد كذلك، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، نقلا عن أبو علي محاميد القيادي في ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" قوله: "الروس أخطروا المفاوضين بضرورة عدم خروج "الجيش الحر" نحو إدلب، وقالوا لهم: ننصحكم بعدم الذهاب إلى هناك، لأن العملية العسكرية في إدلب ستبدأ في أيلول المقبل وسيكون مصيرها كمصير الجنوب".

لبعض من يسأل في الشمال ممن لايزال يسند ظهره إلى ولي أمره وسلاحه في غمده :

س - هل يتكرر سيناريو #درعا في #إدلب ؟

ج - بل هو المرجح

س - كيف سيتصرف ولي أمري عندها ؟

ج - ينسحب ويتركك .

س- والمسارات والاتفاقات ..و.. و..؟

ج - أنظر كم ثور أُكل بعد الثور الأبيض قبل أن يأتِ دورك ! — د.خالد خوجة (@Khaledkhoja) 8 июля 2018 г.

وكانت مصادر عسكرية وحكومية سورية قد أكدت مرارا نيتها استعادة جميع الأراضي السورية من سيطرة المسلحين، ودعت لخروج جميع القوات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي السورية بصورة لا مشروعة.

وتمكنت وحدات الجيش مؤخرا من استعادة معظم القرى والبلدات في الجنوب السوري من سيطرة المسلحين، وأبرمت دمشق جملة من المصالحات برعاية روسية، واتفقت مع المسلحين على تسوية أوضاع من يرغب بالبقاء منهم والكف عن ملاحقتهم فور تسليم سلاحهم الثقيل والمتوسط.

المصدر:وكالات