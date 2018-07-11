شويغو: دمشق لم تطلب منا حتى الآن صواريخ إس-300

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو مستعدة لبحث مسألة تزويد سوريا بصواريخ إس-300، لكنها لم تتلق حتى الآن أي طلب من دمشق بهذا الخصوص.

وقال شويغو في مقابلة مع صحيفة "إل جورناله" الإيطالية اليوم الأربعاء، إن "قرار تقديم هذا النوع من الأسلحة لأي جيش أجنبي يتخذ بناء على طلب رسمي، وهو ما لم يردنا بعد وبالتالي، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".

وأضاف شويغو أن موسكو وإن تراجعت عن توريد هذه الصواريخ لدمشق بطلب من إسرائيل وعدد من الدول الغربية قبل سنوات، إلا أنها مستعدة للعودة إلى هذه الفكرة اليوم.

وقال: "في الوقت الراهن، وبعد عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، برزت ضرورة امتلاك دمشق وسائل دفاع جوي حديثة، ونحن مستعدون للعودة إلى بحث هذه المسألة".

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وتحدث عسكريون ودبلوماسيون روس عقب العدوان الثلاثي على سوريا في 14 أبريل، عن ضرورة توريد دفاعات جوية حديثة لدمشق، وتدريب الجانب السوري على استخدامها، لكنهم أشاروا إلى عدم وجود أي قرارات محددة بهذا الصدد.

المصدر: وكالات