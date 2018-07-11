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الأمن المصري يصفّي 11 مسلحا شمالي سيناء

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الأمن المصري يصفّي 11 مسلحا شمالي سيناء
Reuters Mohamed Abd El Ghany
قوات الأمن المصري - أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 11 إرهابيا خلال تبادل لإطلاق النار معهم في العريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها اليوم: "تمكنت أجهزة الأمن من استهداف إحدى البؤر الإرهابية في منزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، وبعد تبادل لإطلاق النار تم تصفية 11 عنصرا تكفيريا وضبطت بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتان ناسفتان تم تفكيكهما".

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وأضافت: "التحقيقات أشارت إلى أن العناصر الإرهابية خططت لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لكن الضربات الاستباقية للقوات المسلحة أسقطت المتهمين قبل تنفيذ مخططهم".

وأشارت الوزارة إلى أن "العناصر المتطرفة تواصلت مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات".

المصدر: اليوم السابع

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