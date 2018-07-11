تايوان ترصد مليون دولار لإزالة الألغام في العراق وسوريا

خصصت تايوان مليون دولار، لتمويل عملية تطهير مناطق سوريا والعراق من الألغام، المستمرة في المناطق الخاضعة لنشاط تحالف واشنطن الدولي لمكافحة "داعش" في سوريا والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية التايوانية اليوم عن ستانلي كاو ممثل تايوان لدى الولايات المتحدة، أن بلاده كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، لا يمكنها البقاء جانبا ولذلك قررت تقديم هذا التبرع كجزء من التزاماتها لمساعدة قوات التحالف بقيادة واشنطن لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.

وأشارت الوكالة إلى أن تبرع تايوان هذا، سيوضع تحت تصرف مقاولين من القطاع الخاص، يشاركون في إزالة الألغام في أراضي تعرضت أو تضررت من الحرب.

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وهذه ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها تايوان مساعدات للمتضررين من الحرب في سوريا والعراق، حيث خصصت المال لبناء مساكن مؤقتة للاجئين والنازحين في العراق وسوريا.

المصدر: نوفوستي







