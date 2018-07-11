التحالف العربي ينجح في اعتراض صاروخ باليستي حوثي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي في بيان نشرته "واس"، أن الصاروخ أطلق الثلاثاء في تمام الساعة 14:40 من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الشقيق التابعة لمنطقة جازان.

وأضاف أن الصاروخ "أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان واعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته دون وقوع أي خسائر".

وتابع: "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باليستي على جازان

من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إطلاقها صاروخا باليستيا على المدينة الاقتصادية في جازان.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر في "القوة الصاروخية" للجماعة قوله، إن الصاروخ محلي الصنع من طراز "بدر1" الباليستي، وأطلق باتجاه المدينة الاقتصادية في جازان و"أصاب هدفة بدقة".

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وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، وبينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية على مواقع مختلفة في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لـ"أنصار الله"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، الذين يردون من حين لآخر بإطلاق الصواريخ على مواقع الجيش السعودي.

المصدر: وكالات