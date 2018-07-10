السيسي يكرم المصريين "أبطال البحر المتوسط"

احتفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأبطال مصر الفائزين بميداليات خلال بطولة ألعاب البحر المتوسط، التي أقيمت في إسبانيا، وأقيم حفل التكريم في مقر الرئاسة المصرية.

وكتب الرئيس المصري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كرم الأبطال وأعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات في مختلف الألعاب بالإضافة إلى المدربين ورؤساء الاتحادات، ومنحهم أوسمة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة لكل لاعب حسب الميدالية.

كما أشاد الرئيس السيسي بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة، رفعت اسم مصر وريادتها عاليا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيا على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عال من المسؤولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.

كما أكد الرئيس المصري أن الدولة لا تألو جهدا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية ونشاطا راقيا يسهم في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيدا من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تُساهم في تبوء مصر للمكانة التي تستحقها إقليمياً ودوليا.

المصدر: AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي