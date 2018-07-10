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مقتدى الصدر يدعو روسيا للقيام بدور فعال في موضوع النازحين

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر يدعو روسيا للقيام بدور فعال في موضوع النازحين
jawabna.com
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يلتقي السفير الروسي لدى بغداد
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، روسيا إلى أخذ دور فعال في موضوع النازحين، خلال استقبال سفير موسكو لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف.

وأشار بيان للمكتب الخاص للتيار، إلى أنه "جرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والروسي في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها لما يخدم المصالح المشتركة، وجرى مناقشة الوضع الداخلي والإقليمي، والعملية السياسية وموضوع الانتخابات".

وأضاف: "الصدر بيّن رؤيته في شكل الحكومة المقبلة، والتي يجب أن تكون حكومة وطنية أبوية تضطلع بالمهام الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية".

ودعا زعيم التيار الصدري إلى أن "يكون لروسيا دور فعال في الجانب الإنساني والخدمي وخصوصا موضوع النازحين في المناطق المحررة، باعتبارها من الدول المتقدمة في هذا المجال".

من جهته، قدم السفير الروسي تهانيه للصدر بمناسبة الانتخابات البرلمانية في العراق وفوز تحالف "سائرون".

وما زالت عائلات عراقية تعيش في مخيمات نتيجة الحروب التي شهدتها مناطقهم عقب سيطر تنظيم "داعش" عليها، والعملية العسكرية لطرد المسلحين من تلك المناطق، فقد تضررت دور سكنية كثيرة نتيجة الاشتباكات.

المصدر: المكتب الخاص لمقتدى الصدر + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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