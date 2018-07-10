الإنتربول السعودي يسلم مصر مطلوبا بجرم القتل

سلم الإنتربول السعودي (إدارة الاتصال للشرطة الدولية) نظيره المصري مطلوبا في جريمة قتل بمدينة بني سويف في صعيد مصر، ارتكبها مع آخرين.

وتوجه وفد أمني إلى مطار القاهرة للتحفظ على المتهم، الذي عاد على طائرة للخطوط السعودية إلى ميناء القاهرة الجوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد ألقت القبض على 3 متهمين، في واقعة قتل وسطو على تاجر مجوهرات، فيما فر المتهم الرابع إلى السعودية، وأمر مساعد الوزير للأمن العام بالتنسيق مع إدارة الإنتربول لضبطه وإحضاره.

المصدر: وكالات