عصابة تقود الشرطة المصرية لاكتشاف مدينة أثرية كاملة

تمكنت الشرطة المصرية من القبض على عصابة، قادت قوات الشرطة بالصدفة لاكتشاف مدينة أثرية في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وكشفت تحريات الشرطة المصرية تكوين تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار وقيامهم بالحفر خلسة بقرية شيبا الشرقي دائرة مركز أبوقرقاص بالمنيا، وتتبعهم الأمن فكشفوا بحوزتهم 483 عملة من النحاس والبرونز ترجع إلى القرنين الثاني والثالث، بالإضافة إلى إناء من الفخار يرجع للعصر اليوناني، كما عثر على حفرة 4×5 متر بعمق 5 أمتار داخلها بعض كسر الفخار "ناتج عن أعمال الحفر" والأدوات المستخدمة.

وجرى اكتشاف مدينة أثرية ترجع للعصر اليوناني الروماني، وبها العديد من المقابر الأثرية المنحوتة في الصخر تمتد إلى حوالي 2 كم بعرض 600 متر، وتتكون من أعمدة وكنيسة رومانية يونانية بها محراب وعامودان وصليب، حيث أقر مفتشو آثار منطقة المنيا بأثرية المضبوطات والموقع.

المصدر: وكالات