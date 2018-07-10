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ليبرمان يهدد الجيش السوري من جديد

أخبار العالم العربي

ليبرمان يهدد الجيش السوري من جديد
Reuters RONEN ZVULUN
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وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال زيارته إلى الجولان المحتل اليوم تهديدات جديدة إلى الجيش السوري، محذرا من أن "كل جندي سوري يتواجد في المنطقة يعرض حياته للخطر".

جاءت تصريحات ليبرمان بعد يوم من تحذير آخر، نقله الإعلام الإسرائيلي عن مصدر في الجيش، مفاده أن القوات الإسرائيلية لا تستبعد دخول المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان، إذا ما ازداد ضغط السوريين الراغبين في اللجوء إلى إسرائيل.

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وتزامنا مع ذلك، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.

المصدر: RT

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