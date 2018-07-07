إسرائيل تهدد باجتياح الحدود السورية

نقلت هئية "مكان" الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي أنه لا يستبعد دخول المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل في الجولان السوري إذا ما ازداد ضغط السوريين الراغبين في اللجوء إلى إسرائيل.

وأضافت عن مصدر الجيش العبري: "جيش الدفاع لن يسمح باجتياز السياج الأمني الحدودي، وفي حال المساس بالمدنيين المتواجدين قرب الحدود فسيتم النظر في إمكانية التدخل وحتى دخول المنطقة الفاصلة لفترة زمنية".

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ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش السوري حملة عسكرية منذ 19 يونيو لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة الحكومة في تطبيق المصالحات المحلية التي انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

وتوصلت الحكومة السورية وفصائل مسلحة أمس الجمعة وبضمانات روسية، إلى اتفاق كامل يقضي بوقف إطلاق النار جنوب سوريا، وبدء الفصائل بتسليم أسلحتها الثقيلة للجيش في ريف درعا جنوبي البلاد.

وفرضت وحدات من الجيش سيطرتها على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، ورفع العلم السوري فوقه، في تقدم استراتيجي للجيش السوري.

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معبر "نصيب جابر"، هو أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين بلدتي نصيب السورية في محافظة درعا، وجابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود بين البلدين، حيث تنتقل عبره البضائع بين سوريا وكل من الأردن ودول الخليج.

المصدر: "مكان" + وكالات