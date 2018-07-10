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الصور الأولى لجثث الأطفال المذبوحين في مصر

أخبار العالم العربي

الصور الأولى لجثث الأطفال المذبوحين في مصر
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Fayed El-Geziry
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نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى لجثث الأطفال الثلاثة الذين عثر عليهم اليوم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية في الهرم.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن فريقا من النيابة العامة المصرية انتقل إلى عين المكان، وتبين له أن جثث الأطفال في حالة تعفن شديدة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثث، وطلبت تقريرا بالخصوص للوقوف على أسباب الوفاة، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان الواقعة.

ووجدت الأجهزة الأمنية في الجيزة آثار ذبح بمنطقة الرقبة في جثث الأطفال الثلاثة، وشكّلت على الفور فريق تحقيق لكشف غموض الحادث، بعد تحرير محضر بالواقعة.

http://www.masrawy.com

http://www.masrawy.com

http://www.masrawy.com

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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