حزب الأمة السوداني يطلب من السلطات المصرية توضيحات

طلب حزب الأمة السوداني، من الحكومة المصرية توضيحات بشأن منعها رئيس الحزب الصادق المهدي من دخول مصر، بداية الشهر الجاري.

وأعلن فرع الحزب في بريطانيا خلال بيان له استعداده لاستقبال رئيسه المنتظر أن يصل لندن نهاية الأسبوع الحالي، في وقت طلب المكتب السياسي للحزب من القاهرة توضيحات بشأن منعها المهدي من دخول الأراضي المصرية.

وعقد المكتب السياسي لحزب الأمة اجتماعا لمناقشة قرار السلطات المصرية بحرمان المهدي من دخول أراضيها، وطالب بتقديم إيضاحات حيال التصرف.

وقال الحزب: "مع إقرارنا بأن للحكومة المصرية مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من إجراءات سيادية إلا أننا في حزب الأمة القومي نطالب السلطات المصرية تفسيرا لأسباب هذا الإجراء لما له من انعكاسات على مستقبل العلاقات بين البلدين".

ومنعت السلطات المصرية الصادق المهدي في الأول من يوليو الجاري من دخول أراضيها لتجاهله توجيهات مصرية بعدم المشاركة في اجتماعات للمعارضة في ألمانيا.

واحتجزت سلطات مطار القاهر الدولي زعيم حزب الأمة في المطار لنحو 10 ساعا، وأبلغته بأنه غير مرغوب في وجوده بمصر، واضطر المهدي ومرافقيه بعدها للتوجه إلى الإمارات.

المصدر: sudantribune