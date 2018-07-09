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مفتي الديار المصرية السابق: الضرائب حق الدولة كي لا نصبح مثل سوريا والعراق

أخبار العالم العربي

مفتي الديار المصرية السابق: الضرائب حق الدولة كي لا نصبح مثل سوريا والعراق
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مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة خلال البرنامج
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قال مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة، إن الضرائب حق الدولة التي تقوم بأدوار كثيرة أهمها حماية الجيش للحدود والدولة، موضيفا "كي لا نصبح مثل سوريا والعراق وليبيا".

وردا على سؤال متصلة خلال حواره على فضائية "سي بي سي"، اليوم الاثنين، قال جمعة: "الزكاة حق الله، والضرائب حق الدولة".

وأضاف: "الزكاة نوع من التكافل الاجتماعي لزيادة معدل دوران عجلة الإنتاج، فهي التي تصد عنا الشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، بينما بناء هيكل المجتمع من الضرائب شيء آخر".

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