المنامة تسمح لرجل دين معارض بالسفر إلى لندن للعلاج

سمحت السلطات البحرينية لرجل الدين المعارض البارز الشيخ عيسى قاسم التوجه صباح اليوم الاثنين من المنامة إلى لندن لتلقي العلاج إثر تدهور حالته الصحية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أقارب قاسم وهو شخصية قيادية في المعارضة قولهم، إنه تمكن من السفر بعدما منحته السلطات جواز سفر مؤقت ومدته سنة واحدة، بأمر من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، علما بأن السلطات البحرينية قد سحبت منه الجنسية.

وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الجمعة على "تويتر" أن الملك البحريني أمر "بتسهيل إجراءات" سفر الشيخ قاسم للعلاج في الخارج "وذلك حسب رغبته ورأي أطبائه".

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله يأمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للعلاج في الخارج و ذلك حسب رغبته و رأي أطبائه ، و تغطية أية تكاليف يتطلبها العلاج

اللهم احفظ لنا مليكنا و ولي امرنا من كل شر — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 6, 2018

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن الملك أمر أيضا بتغطية "أي تكاليف يتطلبها العلاج"، إلا أن المقربين من الشيخ قاسم أفادوا بأن مسألة تغطية التكاليف لم تتقرر بعد، وأن الشيخ وحده من يقرر قبول عرض الملك أو رفضه.

ويخضع قاسم للإقامة الجبرية في ديراز، إحدى ضواحي العاصمة المنامة، منذ أن أمرت محكمة عام 2016 بسحب جنسيته وحبسه سنة مع وقف التنفيذ إثر إدانته بتهم تتضمن "خدمة مصالح أجنبية"، في إشارة لإيران.

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المصدر: أ.ف.ب