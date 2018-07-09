رئيس البرلمان الأوروبي يدعو لوضع لائحة سوداء بأسماء مهربي البشر

أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنتونيو تاجاني، على ضرورة وضع "لائحة سوداء" بأسماء أبرز مهربي المهاجرين من أجل مكافحة تهريب البشر بين إفريقيا وأوروبا.

وقال تاجاني للصحفيين أثناء زيارته طرابلس: "يجب وضع لائحة سوداء لكبار المهربين، حتى تتمكن أجهزة مكافحة الجريمة في إفريقيا وأوروبا من التعاون في هذا الهدف المشترك.. هؤلاء المهربون إرهابيون".

وأضاف: "إذا لم نتمكن من القضاء على هذه المنظمات الإجرامية، سيكون من الصعب جدا مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه بحث مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أهمية مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وكذلك ملفات التعاون الاقتصادي والصحة والتعليم العالي.

وجدد تاجاني التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في تنظيم الانتخابات المقبلة، خصوصا التحضير التقني وإرسال مراقبين للاطلاع على سير الاقتراع.

وقال: "يعود أمر تحديد موعد الانتخابات لليبيا لا لنا".

وعلاوة على السراج من المقرر أن يجتمع تاجاني بمسؤولين آخرين من غرب ليبيا، إضافة إلى مسؤولين عن حرس السواحل ومنظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب