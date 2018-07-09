النيابة المصرية تنفي تحديد سبب تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط

أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، بيانا أكدت فيه أن التحقيقات لا زالت جارية بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديغول بباريس في مايو 2016.

ونفى بيان النيابة العامة، صحة ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها.

وأكدت النيابة المصرية أن ما تم تداوله قول لا يستند إلى أساس، لاسيما وأن التحقيقات في هذا الخصوص ما زالت جارية.

وأوضحت النيابة العامة أن الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة في أشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء التي عثر عليها في موقع الحادث.

وكان محققون فرنسيون قد أعلنوا توصلهم إلى أسباب تحطم الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط في مايو 2016، مشيرين إلى أن الحادث نجم عن حريق أدى إلى سقوطها.

المصدر: وكالات