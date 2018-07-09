الأسد: إعادة الإعمار هي أولى الأولويات

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في حوار مفتوح أجراه مع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية السورية أن إعادة إعمار سوريا على رأس أولويات الحكومة في البلاد.

وقال الرئيس السوري: "مستمرون في مكافحة الإرهاب حتى تحرير كافة أراضي سوريا مهما كانت الجهة التي تحتلها، وتعديل القوانين والتشريعات بما يتناسب مع المرحلة القادمة".

الرئيس #الأسد يجري حوار مفتوح مع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين حول الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية والدولية والعمل الدبلوماسي والمستقبل السياسي والاجتماعي في #سورية.. pic.twitter.com/EKmeFKN0VF — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 9 июля 2018 г.

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ولفت الأسد إلى ضرورة "مكافحة الفساد وتعزيز الحوار بين السوريين والعمل على عودة اللاجئين الذين غادروا سوريا هربا من الإرهاب، وتنشيط المسار السياسي الذي تعرقله بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وشدد على أن "الاتفاق على المستوى الوطني هو الفيصل في إقرار أي اتفاق أو شأن أساسي"، موضحا أن هذا الاتفاق لا يأتي إلا عبر الحوار على كافة المستويات.

المصدر: RT