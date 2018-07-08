مقتل رجل أمن ومقيم بإطلاق نار في القصيم

أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بمقتل عنصر أمن ومقيم من الجنسية البنغلاديشية بهجوم مسلح على نقطة أمن في منطقة القصيم.

وقال المسؤول السعودي إن نقطة ضبط أمنية متمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم تعرضت، عصر اليوم الأحد، إلى إطلاق نار من قبل ثلاثة "إرهابيين" يستقلون سيارة.

وأضاف المسؤول أن رجال الأمن تعاملوا مع المهاجمين بالمثل ما أسفر عن مقتل الرقيب أول سليمان عبد العزيز العبد اللطيف ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، إضافة إلى مقتل اثنين من المسلحين وإصابة الثالث الذي تم نقله إلى المستشفى.

المصدر: جريدة الرياض