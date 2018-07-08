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مالطا ترفض أغلب طلبات الجزائريين للحصول على "شنغن"

مال وأعمال

مالطا ترفض أغلب طلبات الجزائريين للحصول على
Reuters Wolfgang Rattay
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لم تمنح قنصلية جمهورية مالطا في الجزائر سوى 545 تأشيرة من أصل 5029 ملف قدّمه جزائريون في السنة المنصرمة حسبما أوردته صحيفة "ذي مالطا إندبندنت"،وهو ما يعني نسبة رفض بنحو 92 بالمائة.

وأكّدت نفس الصحيفة أن حجم رفض طلبات التأشيرة التي يقدمها الجزائريون يتجاوز بكثير نسبة الـ 50 بالمائة التي أشار إليها رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات قبل ثلاث سنوات.

ويحتلّ الجزائريون المرتبة الثالثة بعد كل من الروس والصينيين في عدد طلبات التأشيرة المقدمة لدى قنصليات مالطا في العالم والتي بلغ إجمالي عددها 881 37 ملفا سنة 2017.

وطرح الحجم الكبير لعدد ملفات الجزائريين المرفوضة الكثير من التساؤلات، خاصة وأنّ المجلس الأوروبي قد سبق له وأن حثّ السلطات المالطية على دراسة ملفات الجزائريين وفق قاعدة "كل حالة على حدة".

وجاءت خطوة المجلس الأوروبي بعد اتهام قنصلية مالطا في الجزائر بارتكاب مخالفات بسبب منحها مواطنين جزائريين 7000 تأشيرة شنغن في ظرف 18 شهرا فقط بين سنتي 2014 و 2015.

المصدر: algeriemondeinfos

// 26.06.2018 по тикету 15478

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