العراق.. العثور على 36 جثة لضحايا "مجزرة سبايكر"

أعلنت لجنة "تخليد مجزرة تكريت"، العثور على 36 جثة تعود لضحايا "مجزرة سبايكر"، في محيط القصور الرئاسية، بمدينة تكريت شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها: "عثر على 36 جثة لشهداء سبايكر في المقبرة رقم 17 في محيط القصور الرئاسية في تكريت"، بمحافظة صلاح الدين.

وأعدم عناصر تنظيم "داعش" في حزيران 2014، نحو 1700 من عناصر القوات الأمنية ومتدربين بعد خروجهم من قاعدة "سبايكر" الجوية في عدة مواقع داخل المدينة.

وتمكنت السلطات العراقية من إخراج رفات 1153 من المغدورين، وسلمت رفات 884 منها إلى ذويهم، عقب مطابقتها مع الحمض النووي.

من جهتها، أشارت عضو لجنة الضحايا في البرلمان أمل عطية، إلى أن "ذوي الضحايا الذين لم يعثر على جثث أبنائهم يواجهون مصاعب في الحصول على حقوقهم بسبب الإجراءات القانونية المعقدة".

المصدر: وكالات