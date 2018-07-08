 
مباشر

العراق.. العثور على 36 جثة لضحايا "مجزرة سبايكر"

أخبار العالم العربي

العراق.. العثور على 36 جثة لضحايا
Reuters Stringer
مقبرة جماعية في تكريت من ضحايا داعش - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khgy

أعلنت لجنة "تخليد مجزرة تكريت"، العثور على 36 جثة تعود لضحايا "مجزرة سبايكر"، في محيط القصور الرئاسية، بمدينة تكريت شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها: "عثر على 36 جثة لشهداء سبايكر في المقبرة رقم 17 في محيط القصور الرئاسية في تكريت"، بمحافظة صلاح الدين.

وأعدم عناصر تنظيم "داعش" في حزيران 2014، نحو 1700 من عناصر القوات الأمنية ومتدربين بعد خروجهم من قاعدة "سبايكر" الجوية في عدة مواقع داخل المدينة.

وتمكنت السلطات العراقية من إخراج رفات 1153 من المغدورين، وسلمت رفات 884 منها إلى ذويهم، عقب مطابقتها مع الحمض النووي.

من جهتها، أشارت عضو لجنة الضحايا في البرلمان أمل عطية، إلى أن "ذوي الضحايا الذين لم يعثر على جثث أبنائهم يواجهون مصاعب في الحصول على حقوقهم بسبب الإجراءات القانونية المعقدة".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"صفقة القرن" هل التقى فعلا قادة مخابرات عربية مع الموساد؟ وما مصيرها؟