وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم الأقصى

اقتحم وزير الزراعة والتنمية الريفية في الحكومة الإسرائيلية يوري أرئيل صباح اليوم، المسجد الأقصى متقدما مجموعة من المستوطنين من جهة باب المغاربة.

وأجرى الوزير الإسرائيلي برفقة المستوطنين جولات "استفزازية" في الأقصى، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي الخاصة.

وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" أوري ارئيل يقتحم باحات المسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال وقواته، قبل قليل. pic.twitter.com/LGnPD7Dlzz — بوابة الهدف (@hadafnewsps) ٨ يوليو ٢٠١٨

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ودانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى اقتحام الوزير الإسرائيلي، مؤكدة أن اقتحامه يأتي على خلفية قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسمح لأعضاء الـكنيست والوزراء باقتحام الأقصى بعد حظر الاقتحامات منذ أكتوبر 2015.

وسمح نتنياهو الأسبوع الماضي لأعضاء الكنيست بدخول الأقصى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وجاء قراره بتوصيات من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ومفوض الشرطة العام روني الشيخ وقائد الشرطة في القدس يورام هاليفي.

المصدر: "معا"