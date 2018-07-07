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الإمارات تؤكد لمجلس الأمن التزام التحالف العربي بالعمل الإغاثي في اليمن

أخبار العالم العربي

الإمارات تؤكد لمجلس الأمن التزام التحالف العربي بالعمل الإغاثي في اليمن
Reuters
رافعات البناء تظهر في ميناء الحديدة
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بعثت الإمارات برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أكدت فيها على التزام التحالف العربي بقيادة السعودية بالخطة الإنسانية والعمل الإغاثي للشعب اليمني، لا سيما في محافظة الحديدة.

وأعلنت الإمارات عن خطط للتحالف بإنشاء ثلاث مستشفيات رئيسية و19 مركزا صحيا في الحديدة وتعزيزها بالإمدادات الطبية وتجهيز فرق ومعدات بناء الميناء والخدمات اللوجستية لإصلاح الأضرار في ميناء الحديدة.

واتهمت الإمارات جماعة "أنصار الله" الحوثية بمفاقمة الوضع الإنساني في الحديدة من خلال زرع الألغام ومنع وصول المساعدات واستخدام الملف الإنساني كورقة مساومة، داعية "المجتمع الدولي  إلى إدانة انتهاكات الحوثي وجرائمه ضد الشعب اليمني".

وأشارت الإمارات إلى أن إطلاق الحوثيين لصواريخ باليستية على السعودية بلغت عددها الإجمالي 150 صاروخا يؤثر على حياة المدنيين.

كما أكدت الإمارات دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

المصدر: وسائل إعلام عربية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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