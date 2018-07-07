 
مباشر

مستقبل "المنطقة الحرة السورية الأردنية"

أخبار العالم العربي

مستقبل
Reuters /Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khcs

انتشرت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، في معبر "نصيب – جابر" الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد فرض السيطرة عليه وإزالة مخلفات الجماعات المسلحة التي استولت عليه زهاء 4 أعوام.

 وخلال السنوات الأربع من سيطرة الجماعات المسلحة على المعبر تعرضت منشآته في الجانب السوري للتدمير والتخريب والسرقة والنهب، كما أغلقت "المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة".

ومع عودة سيطرة الحكومة السورية عليه واستتباب الأمن في محافظة درعا يتطلع مستثمرون سوريون وأردنيون على جانبي الحدود إلى إعادة تدشين المنطقة الحرة لاستعادة نشاطها التجاري والصناعي والخدماتي.

وفي هذا السياق صرح مدير عام شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، خالد الرحاحلة، لوسائل إعلام أردنية بأن المنطقة جاهزة لوجستيا وخدماتيا وهي مستعدة لتمارس نشاطها من جديد في أي وقت يسمح بذلك.

إقرأ المزيد
أفراد من الجيش السوري في درعا الجيش السوري يستعيد السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن

وقبل إغلاقها كانت المنطقة الحرة توفر فرص عمل لأكثر من 4 آلاف شخص من البلدين وكانت تحوي حوالي 35 مصنعا وأكثر من 100 معرض سيارات وعشرات المحال التجارية منتشرة على مساحة 6500 دونم ومجهزة ببنية تحتية وساحات للشاحنات ومستودعات كافية لممارسة كافة الأنشطة التجارية.

ويشير المراقبون إلى أن المنطقة ستصبح مهيئة بعد إجراء عمليات صيانة بسيطة، للعب دور مع المناطق الحرة والتنموية الأخرى في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اشتباكات درعا بين الجيش السوري وجبهة النصرة (فيديو)