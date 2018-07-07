تظاهرات في ذي قار تطالب بإعادة عدّ أصوات الانتخابات وفرزها يدويا

تظاهر العشرات من سكان محافظة ذي قار جنوبي العراق اليوم السبت، مطالبين المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عدّ وفرز أصوات الانتخابات الأخيرة يدويا، وفي جميع مراكز الانتخاب بالمحافظة.

وقال أحد المتظاهرين لـRT: "نشعر بوجود عمليات تزوير كبيرة في نتائج الانتخابات بالمحافظة، ولذلك خرجنا بهذه التظاهرة من أجل أن يكون هناك عد وفرز يدوي في جميع المحطات".

RT

وأضاف: "من أجل أن لا تضيع أصواتنا سنبقى نتظاهر ونطالب بضرورة العد والفرز اليدوي الكامل".

يذكر أن عمليات العد والفرز اليدوي بدأت قبل أيام في محافظة كركوك وستشمل محافظات أخرى، على ألا يعاد الفرز في غير الصناديق التي قدمت بها شكاوى من الكيانات السياسية.

RT

المصدر: RT