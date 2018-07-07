 
مباشر

تظاهرات في ذي قار تطالب بإعادة عدّ أصوات الانتخابات وفرزها يدويا

أخبار العالم العربي

تظاهرات في ذي قار تطالب بإعادة عدّ أصوات الانتخابات وفرزها يدويا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khcr

تظاهر العشرات من سكان محافظة ذي قار جنوبي العراق اليوم السبت، مطالبين المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عدّ وفرز أصوات الانتخابات الأخيرة يدويا، وفي جميع مراكز الانتخاب بالمحافظة.

وقال أحد المتظاهرين لـRT: "نشعر بوجود عمليات تزوير كبيرة في نتائج الانتخابات بالمحافظة، ولذلك خرجنا بهذه التظاهرة من أجل أن يكون هناك عد وفرز يدوي في جميع المحطات".

RT

وأضاف: "من أجل أن لا تضيع أصواتنا سنبقى نتظاهر ونطالب بضرورة العد والفرز اليدوي الكامل".

يذكر أن عمليات العد والفرز اليدوي بدأت قبل أيام في محافظة كركوك وستشمل محافظات أخرى، على ألا يعاد الفرز في غير الصناديق التي قدمت بها شكاوى من الكيانات السياسية.

RT

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اشتباكات درعا بين الجيش السوري وجبهة النصرة (فيديو)