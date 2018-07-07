هنية يعود ابنة شقيقه والمصابين في مواجهات حدود غزة

زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء في غزة، للاطمئنان على المصابين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات حدود غزة أمس الجمعة.

وأشار مراسلنا في قطاع غزة، إلى أن بين الجرحى الذين زارهم هنية، ابنة شقيقه زهدية خالد هنية البالغة 38 عاما والتي أصيبت بجروح خطرة في منطقة البطن خلال مواجهات أمس الجمعة.

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وأعلنت وزارة صحة غزة، عن مقتل شاب وإصابة 396 آخرين بجروح مختلفة، واختناقات بالغاز منها 277 إصابة عولجت ميدانيا في النقاط الطبية، فيما تم تحويل 119 حالة للمستشفيات، بينها 57 إصابة بالرصاص الحي.

المصدر: RT + وكالات