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صوفيا تدلي بدلوها في قمة "الحكومة المفتوحة"

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صوفيا تدلي بدلوها في قمة
Reuters Navesh Chitrakar
الروبوت السعودي صوفيا
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يشارك روبوت صوفيا السعودي، في قمة "الحكومة المفتوحة" Open Government Partnership OGP، التي ستعقد في تبليسي عاصمة جورجيا يومي الـ17 والـ19 من الشهر الجاري بحضور أكثر من 70 دولة.

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وفي الـ18 من الشهر، سيلقي الروبوت صوفيا كلمته خلال الجلسة العامة المخصصة للخدمات العامة والابتكارات، وذلك في حديقة Mtatsminda في العاصمة الجورجية.

صوفيا، روبوت شبيه بالإنسان صممته شركة Hanson Robotics من هونغ كونغ، وفي أكتوبر 2017 أصبح أول روبوت في العالم ينال الجنسية، حيث منحته السعودية جنسيتها.

المصدر: انترفاكس

 

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