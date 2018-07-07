عودة آلاف النازحين إلى قراهم وبلداتهم جنوبي سوريا

بدأ آلاف النازحين السوريين العودة إلى منازلهم بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع الفصائل المسلحة بضمانات روسية، جنوبي البلاد.

ونقلت "فرانس برس" عمّا يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "آلاف النازحين بدؤوا بالعودة منذ عصر أمس الجمعة من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى قراهم وبلداتهم في ريف درعا الجنوبي الشرقي مستفيدين من الهدوء الذي تزامن مع وضع النقاط الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتوصلت السلطات السورية أمس الجمعة إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة في جنوب سوريا بضمانات روسية، شمل وقف إطلاق النار الفوري وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وكذلك تسوية أوضاع المسلحين بضمانات روسية، وإتاحة رحيل من يرغب بمغادرة المنطقة مع ذويه منهم إلى محافظة إدلب.

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وتعهدت الحكومة السورية بحل مشكلة المنشقين والمتخلفين عن خدمة العلم، وتأجيل التحاقهم بالجيش لمدة 6 أشهر، على أن تقوم الفصائل المسلحة بتسليم كافة مواقعها للجيش السوري على طول خط الجبهة مع تنظيم "داعش".

كما تضمن الاتفاق، رفع العلم السوري فوق كافة المباني الحكومية، وتسليم سائر نقاط المراقبة على الحدود مع الأردن لأجهزة الأمن السورية.

المصدر: وكالات