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نجاة وافد هندي بالسعودية اخترقت رصاصة مجهولة رقبته!

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نجاة وافد هندي بالسعودية اخترقت رصاصة مجهولة رقبته!
Reuters Mohamed Alhwaity
عرس سعودي -صورة من الأرشيف
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ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مواطنا هنديا يعمل في مغسل سيارات في منطقة الحوية شمال محافظة الطائف، نجا بعد أن اخترقت رصاصة مجهولة جانبا من رقبته.

وأشارت المصادر إلى أن الوافد الهندي نقل إلى المشفى بعد إصابته على الفور، وأظهرت الأشعة وجود الرصاصة في رقبته، وعمل الأطباء على استخراجها والاطمئنان على وضعه الصحي.

وأوضحت أن الوافد الهندي كان يعمل بمغسل سيارات في المعارض بالحوية شمال الطائف، قبل أن يفاجئ برصاصة مجهولة تخترق السقف الحديدي وتُصيبه في جزء جانبي من عنقه واستقرت بداخله.

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وباشرت الأجهزة الأمنية بالطائف التحقيق في الحادثة التي وقعت بعد ظهر أمس الجمعة، وتولت الشرطة متابعة الحالة دون الوصول لمصدر تلك الطلقة النارية والتي يرجح أن تكون ناتجة عن إطلاق نار في أحد الأعراس نظرا لوقوع حوادث مماثلة بالمنطقة سابقا.

المصدر: "سبق"

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