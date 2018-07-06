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تقرير أممي: السعودية أكبر مشتر للسلاح من غرب البلقان في 2016

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تقرير أممي: السعودية أكبر مشتر للسلاح من غرب البلقان في 2016
Reuters Faisal Al Nasser
جنود سعوديون عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن
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تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للأسلحة والذخائر والعتاد من دول غرب البلقان في العام 2016، بحسب تقرير أعد بطلب من الأمم المتحدة.

وبلغت مبيعات السلاح من دول غرب البلقان للسعودية، في 2016، 118 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو (585.30 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة، مما جعل المملكة أكبر مشتر منفرد في المنطقة.

وذهب باقي مبيعات السلاح إلى دول منها أفغانستان والجزائر والعراق وتركيا والولايات المتحدة.

وحلت صربيا في المركز الأول في صادرات المنطقة للسلاح في 2016 إذ وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 406 ملايين يورو، تلتها البوسنة بـ 104.3 مليون يورو، وشغلت ألبانيا التي باعت أسلحة بقيمة 1.28 مليون يورو المرتبة الثالثة.

يذكر أن دول غرب البلقان (صربيا والبوسنة ومقدونيا والجبل الأسود وكوسوفو وألبانيا)، باستثناء ألبانيا كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة التي كانت مصدرا رئيسا للسلاح في العالم.

المصدر: رويترز



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