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عباس يمنح الجنسية الفلسطينية للناشط السويدي لادرا

أخبار العالم العربي

عباس يمنح الجنسية الفلسطينية للناشط السويدي لادرا
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الناشط السويدي بنيامين لادرا يرفع علم فلسطين
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منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الناشط السويدي بنيامين لادرا، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

ويأتي القرار تكريما للناشط لادرا، الذي انطلق في رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام، وسار لنحو 11 شهرا للوصول إلى فلسطين، في محاولة للفت انتباه الرأي العام في كل مكان، على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

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وسلمت السلطات الإسرائيلية، الناشط السويدي قرارا يمنعه من دخول فلسطين، عقب إخضاعه للتحقيق 6 ساعات مستمرة، خلال عبوره جسر الملك حسين بين الأردن وفلسطين.

وانطلق لادرا (25 عاما) في شهر أغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام، في رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب من 15 بلدا، وهو يحمل العلم الفلسطيني على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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