عباس يمنح الجنسية الفلسطينية للناشط السويدي لادرا

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الناشط السويدي بنيامين لادرا، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز تقديرا لجهوده ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

ويأتي القرار تكريما للناشط لادرا، الذي انطلق في رحلة من بلده السويد سيرا على الأقدام، وسار لنحو 11 شهرا للوصول إلى فلسطين، في محاولة للفت انتباه الرأي العام في كل مكان، على الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

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وسلمت السلطات الإسرائيلية، الناشط السويدي قرارا يمنعه من دخول فلسطين، عقب إخضاعه للتحقيق 6 ساعات مستمرة، خلال عبوره جسر الملك حسين بين الأردن وفلسطين.

Israeli are bad people. Why do we, the free world, keep supporting #Israel ? seems stupid to me. #walktopalestinehttps://t.co/j5hUnKHder — Roland (@barbatum67) ٦ يوليو ٢٠١٨

وانطلق لادرا (25 عاما) في شهر أغسطس عام 2017 سيرا على الأقدام، في رحلة بلغت مسافتها 4 آلاف و800 كيلو متر، مر خلالها على ما يقارب من 15 بلدا، وهو يحمل العلم الفلسطيني على ظهره ويضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه.

استقال من عمله، حمل علم فلسطين على ظهره ومشى!

بنيامين لادرا:

من السويد إلى فلسطين... سيراً على الأقدام pic.twitter.com/qFz0uMhqk4 — Nayef.Saif (@naifsif2) ١١ أغسطس ٢٠١٧

المصدر: وكالات